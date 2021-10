Jakou stranu žena středního věku volila, však nechtěla prozradit. "Nezlobte se, ale tohle je má soukromá věc. Povím jen, že je konečně čas na změnu a to pořádnou. S politickou situací v naší zemi jsem dlouhodobě nespokojená. Nemáme už žádné jistoty, jsme zadlužení. Snad s tím nová politická reprezentace nějak pohne," odůvodnila.

Jedna z voliček se na zámek vydala až večer poté, co skončila v práci. "Zítra už si chci užívat volno. Jsou poslední hezké dny, tak je chceme naplno využít. Hned ráno totiž vyrážíme s rodinou na výlet do Českého lesa," řekla Deníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.