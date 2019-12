K minipivovarům Zhůřák, Chříč, Raven, Purkmistr a mnoha dalším přibude příští rok v létě Proud. Nový minipivovar, který buduje Plzeňský Prazdroj, by měl experimentovat a vařit menší várky piv v průběhu celého roku.

Proud bude mít vlastní vedení i sládky a na Prazdroji chce být nezávislý. „Budeme mít pravděpodobně kolem čtyř základních piv, která budou dostupná víceméně celoročně,“ vysvětluje Michal Škoda, který má minipivovar na starosti.

Uvaří lehčí kyselák

V nabídce nebudou chybět zástupci nejoblíbenějších pivních stylů jako je například IPA, Pale Ale nebo Stout. „K tomu plánujeme dále experimentovat a vařit menší várky v průběhu celého roku. Chceme si uvařit třeba nějaké silnější pivo belgického typu, ale například také nějaký lehčí kyseláč na léto nebo pivo, které bude zrát v dřevěných sudech,“ uvádí dále s tím, že nápadů mají se sládkovou Lenkou Strakovou, která spolu se Škodou stojí za vznikem minipivovaru, mnoho, ale receptury si teprve připravují.

A kolik hektolitrů piva by mohl Proud ročně vyrobit? „Očekáváme, že v prvních letech se vyrobí jednotky tisíc hektolitrů,“ hodnotí Straková.

V minipivovaru by mělo od léta pracovat asi deset zaměstnanců. „Vše bude záležet na tom, jak se bude pivovaru dařit a bude tím pádem i vznikat potřeba zaměstnat více lidí. Nicméně počítáme, že v prvním roce by to mělo být kolem 10 lidí,“ dodává Škoda.

Inspiraci přinesl soutok a elektrárna

Jak se zrodil název minipivovaru přibližuje Zdeněk Kovář z Plzeňského Prazdroje. „Název Proud si Michal Škoda s Lenkou Strakovou vybrali proto, že pivovar vzniká přímo na soutoku Mže a Radbuzy a říční tok zde získává na intenzitě. A zároveň z důvodu, že minipivovar bude sídlit v budově někdejší elektrárny plzeňského pivovaru,“ vysvětluje Kovář.

„Škoda, který stojí za vznikem minipivovaru, byl dříve zodpovědný za program Prazdroje Volba sládků. Sládková Lenka Straková se zase dlouhodobě zaměřuje na pivní speciály. Minipivovar Proud bude v rámci Prazdroje fungovat nezávisle, bude mít vlastní vedení, sládky i další zaměstnance,“ doplňuje Kovář.