Nově zde vznikne 600 metrů dlouhá in-line dráha. „Přes všechny nesnáze, kterými v poslední době procházíme, se život ve městě nezastavil. Na jaře jsme začali s realizací dvou velkých investičních akcí, na jejichž přípravě jsme pracovali několik let. Dlouho očekávanou stavbou je parkoviště na sídlišti, kde dnes žije více než tisíc obyvatel. Tato lokalita již dlouho trpí nedostatkem parkovacích míst. Nových 83 míst by mělo přeplněnému sídlišti výrazně ulevit,“ vysvětluje starostka města Eva Šimlová.

„Druhá akce jistě zaujme všechny sportovně založené Kaznějováky. Na místě, kde býval zimní stadion, si budete moci opět zabruslit. Jen místo klasických bruslí budete muset obout in-line brusle. Vznikne zde totiž in-line dráha, která bude dostatečně široká, aby se po ní mohli pohybovat například i malí cyklisté nebo děti na koloběžkách. V sousedství bude travnaté hřiště a zázemí s parkovištěm a lavičkami. Po asfaltové dráze se lidé budou moci projet už o prázdninách. Bruslařský okruh bude dlouhý více než 600 metrů,“ říká Šimlová.

Další velkou změnou ve městě je výstavba nových bytových domů. „Většina obyvatel si jistě všimla výstavby bytových domů na sídlišti, které staví developerská firma. V pěti bytových domech bude celkem 75 nových bytů. Výstavba bytů je pro město velmi důležitá, protože je nutné zastavit každoroční pokles obyvatel. Díky němu totiž přichází město nejen o příjmy do rozpočtu, ale do budoucna by mohl být problém např. s působením matriky nebo s využitím dvou mateřských školek. Základní škola je v současné době naplněna pouze na 60 procent. A jak zamezit úbytku obyvatel? Jediným řešením je poskytnout našim občanům byty, aby nemuseli odcházet nedobrovolně „za bydlením“. Město Kaznějov má ve svém majetku asi 150 bytů, což je několikanásobně vyšší počet v porovnání s okolními městy. Samozřejmě tak velké množství bytů s sebou nese i stálé nemalé investice do bytového hospodářství. Jako vhodné řešení pro město se proto jeví právě výstavba bytů developerskou firmou, na které se město finančně nepodílí,“ uvádí dále starostka.

Na podzim podle ní dojde také k revitalizaci místního hřbitova. „Vznikne zde nové kolumbárium s 24 schránkami na uložení uren. Proběhne odstranění rozpadlých náhrobků u hrobů, o které se dlouhá léta nikdo nestará,“ dodává Šimlová.