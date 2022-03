Dohromady kolem 1900 ukrajinských uprchlíků se do neděle večer registrovalo v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), které kraj zřídil minulou středu v bývalém obchodním domě Prior v Plzni na Americké třídě. I během víkendu, především v sobotu, tu stály dlouhé fronty lidí, kteří zde čekali na vyřízení přihlášení k pobytu a zdravotnímu pojištění.

„Centrum, které funguje nonstop, jim také může pomoci zajistit ubytování, nicméně 90 procent lidí, kteří do Plzně z Ukrajiny přicházejí, ubytování zajištěné mají,“ říká mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová. Kvůli současným mrazivým dnům nainstaloval kraj pro uprchlíky před centrum v neděli večer velký stan, pod kterým snáze přečkají zimu. V dalším stanu pomáhají dobrovolníci připravovat pro uprchlíky svačiny a teplé nápoje. „Někteří lidé čekající ve frontě se často bojí opustit své místo, aby o něj nepřišli, a tak si raději pro jídlo nedojdou vůbec. I z tohoto důvodu tu fungují dobrovolníci, kteří jim svačiny roznáší,“ dodává Mertlová a upozorňuje, kam mohou lidé, kteří chtějí uprchlíkům pomoci, dary nosit.

Děti běženců se zatím budou učit v pracovních skupinách

„Pokud by chtěl někdo darovat teplé oblečení, hračky, deky nebo trvanlivé potraviny, prosíme tyto lidi, aby dary donesli do Cukrovarské ulice v Plzni, kde je shromažďuje Diecézní charita Plzeň. Shromažďuje je také Potravinová banka Plzeň. Na místo před Prior mohou lidé donést čerstvé potraviny k okamžité spotřebě, které lze ihned čekajícím ve frontě dát – mohou přinést zapečené toasty, energetické tyčinky, palačinky, paštiky a sýry k namazání na pečivo,“ uvádí mluvčí. Podle Mertlové by měl před centrem už začít fungovat také stan Plzeňského Prazdroje s jídelnou, kde se bude vařit a rozdávat jídlo.

Uprchlíci se mohou také k pobytu registrovat na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra v Jagellonské ulici.