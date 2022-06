„V současné chvíli to není aktuální, spíše plánujeme do budoucna, kdyby bylo zařízení nutné postavit,“ uvedl Rudolf Špoták.

Hejtman doplnil, že nyní se počty příchozích Ukrajinců snížily. Situaci neovlivnilo ani zavření centra pro uprch-líky v Praze v polovině června, ke kterému se česká metropole uchýlila kvůli vyčerpání kapacit. Hejtman tehdy vyjádřil obavy, že by se část uprchlíků mohla přesunout právě do Plzeňského kraje, který je však v přepočtu na obyvatele uprchlíky jedním z nejzatíženějších regionů v republice. „Denně zaznamenáváme maximálně zhruba padesát až šedesát příchozích Ukrajinců, přičemž pondělky bývají nejsilnější,“ informoval hejtman.

Přičemž v první polovině března se denně v plzeňském Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině registrovalo denně i 800 osob. V průběhu jara migrační vlna slábla, do regionu ale zamířili i romští uprchlíci. Tři desítky z nich v květnu ubytoval v budově bývalé školy ve Strašicích na Rokycansku Josef Rendl. Běženci se ale museli nakonec vystěhovat. K původně ubytovaným třem desítkám matek s dětmi se totiž nekontrolovatelně začaly přidávat další skupiny Romů. V bývalé škole jich nakonec bylo kolem 120. „Důvody našeho počínání byly ryze humanitární, jenže pak se to zvrhlo. Zpočátku skutečně dorazily jen matky s dětmi, ale po nich další desítky krajanů,“ řekl už dříve Deníku majitel objektu Rendl. Po dohodě s krajem se uprchlíci odstěhovali, část se přemístila na Tachovsko, zbytek odjel vlakem do jiných regionů nebo zpět do své vlasti. Kraj poté začal zvažovat stanové městečko v Nových Domcích.