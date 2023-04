Velikonoce bez pomlázky nejsou Velikonoce. To si určitě řekl čtyřicetiletý Josef Řehoř, když před časem zasazoval do země nedaleko svého domu sazenice vrby, aby si založil vlastní vrbiště pro pěstování proutků na pomlázky. Dnes má „babek“, jak říká těmto sazenicím, více než dva a půl tisíce. Z každé mu pak vyroste kolem 20 pružných vrbových proutků.

To mě napadlo asi před sedmi lety, kdy jsem zachránil několik sazenic ze starých pokácených vrb. Vůbec jsem to neuměl, ale hrozně jsem záviděl těm, co dokázali uplést hezkou pomlázku. Učil mě to švagr, radili mně kamarádi, něco jsem odkoukal z internetu. Ale na začátku to bylo hrozný. No a vidíte, dneska upletu pomlázku se zavřenýma očima,“ usmívá se Josef, který má na plzeňských Velikonočních trzích svůj stánek s velikonočním zbožím s poetickým názvem Chaloupka U Pepy.

Na trhy do Plzně dojíždí Josef Řehoř pravidelně, i když to má kus cesty. Bydlí totiž nedaleko České Třebové. „Do Plzně jezdíme rádi, je to tu příjemné. A šmerkovačky, tak se u nás taky říká pomlázkám, se kupují hodně, stejně jako další velikonoční sortiment. S jeho výrobou pomáhá celá rodina. Třeba babička doma dělá mašle nebo balí vonné vosky. A dcera mi pomáhá prodávat,“ prozrazuje Josef, který je původní profesí elektrikář.

Sám se velikonoční zvyky snaží také dodržovat, i když jak říká, o Velikonocích stojí už několik let vždycky na tržišti. „Ale i tady to jde, vezmeme pomlázky, oběhneme tržiště a všechny holky, co tady jsou, pěkně vymrskáme. To tu pak skáčou i vokýnkama do stánků,“ směje se.

Zdá se, že velikonoční zvyky nezaniknou ani v Útušicích na jižním Plzeňsku. Nedaleko Josefova stánku na plzeňském náměstí si kupuje pětatřicetiletá Lucie dřevěnou řehtačku. „Ta je pro kamarádova syna. U nás se chodívalo řehtat ještě před čtyřmi lety, ale pak se to přerušilo. Tak se to kamarádi pokoušejí oživit. Spolu s nimi bude chodit i jedna starší paní, která je učí zpívat koledy,“ vysvětluje Lucie.

Pomlázky, řehtačky, kraslice a další velikonoční zboží si budou moci návštěvníci Velikonočních trhů na plzeňském náměstí Republiky koupit až do 10. dubna.