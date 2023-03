Posílit technické obory, přivítat na univerzitě více studentů, především těch ze zahraničí a vytvořit z univerzitního kampusu bezpečné a přívětivé místo pro trávení volného času. To jsou některé z cílů nového vedení Západočeské univerzity v Plzni v čele s novým rektorem Miroslavem Lávičkou. Ten se funkce ujal 1. března tohoto roku.

Nový rektor Miroslav Lávička | Foto: ZČU Plzeň

„Plzeň je univerzitní město a naším cílem je přivést na univerzitu ještě více zahraničních studentů, ale i pracovníků se zahraničními zkušenostmi. Nabídnout můžeme zajímavé obory s důrazem na inovace i skvěle vybavené laboratoře,” řekl Miroslav Lávička a dodal, že do roku 2027 by si představoval navýšení počtu studentů až o dva tisíce.

„Měli bychom využít stoupající demografické křivky a usilovat o to, aby se motivovaní mladí lidé rozhodovali právě pro nás. V současné době ZČU vzdělává zhruba 11600 studujících, máme však kapacity na výrazně větší počet,” vysvětlil Lávička. Univerzita však musí podle něj projít digitální transformací. Digitalizace v oblasti vzdělávání, tvůrčí činnosti i administrativních procesů je nutná podmínka pro zajištění efektivního fungování školy.

Poptávka zaměstnavatelů je především po absolventech technických oborů a proto se chce ZČU zaměřit právě tímto směrem. V současné době je jich z celkového počtu studentů přibližně jen jedna čtvrtina. Cílit chce univerzita také do Karlovarského kraje, odkud by podle rektora mohlo do Plzně přicházet více uchazečů.

Novým rektorem Západočeské univerzity v Plzni bude Miroslav Lávička

Pro všechny studenty a zaměstnance by chtěla být univerzita i místem pro příjemné trávení volného času. Vzniknout by zde proto mohla kavárna se vstřícnější otevírací dobou, odpočinkové koutky a relaxační místnosti. „Chceme, aby místo bylo příjemné a bezpečné i pro lidi z okolní obytné zóny. A všichni musejí vědět, že se na univerzitu mohou v případě potřeby s důvěrou obrátit,” vysvětlil svoji představu Lávička.

Západočeská univerzita si letos připomene 75. výročí své nejstarší fakulty, protože jako pobočka Univerzity Karlovy vznikla v roce 1948 Fakulta pedagogická. Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla otevřena o necelý rok později jako součást ČVUT. Do oslav 75. výročí svých počátků zařadí univerzita akce nejen pro studující a akademickou obec, ale i pro veřejnost. Program oslav se v současné době připravuje.