Největší letošní investicí obvodu je dokončení vnitrobloku Krašovská, v plánu má také proměnu objektu Bacardi na kavárnu s občerstvením. Kvůli situaci kolem koronaviru přijde letos o 15 milionů korun.

„To ale samozřejmě nemusí být konečná částka. Některé velké akce obvod nebude moci provést tak, jak je měl naplánované v rozpočtu na letošní rok a další léta,“ řekla starostka Úřadu městského obvodu Plzeň 1 (ÚMO 1) Helena Řežábová.

Největší investicí za více než 20 milionů korun je dokončení vnitrobloku Krašovská, který tvoří veřejné prostranství v jihozápadní oblasti sídliště Košutka. V panelových domech u vnitrobloku ze 70. a 80. let minulého století bydlí dnes téměř dva tisíce lidí.

„Jde o asi nejvýraznější vnitroblok na území našeho obvodu. Do konce roku by zde mělo vzniknout nové sportovní hřiště, kavárna s terasou a nové oplocené psí hřiště s různými prvky pro psy jako jsou třeba kladiny kde by lidé mohli nechat proběhnout své čtyřnohé mazlíčky,“ uvedla starostka.

Podle starostky Heleny Řežábové už první městský obvod jedno psí hřiště má, a to na Vinicích. Vytvořit by chtěl ještě další dvě. „Máme zde přece jenom hodně pejskařů. Další psí hřiště by mohlo vyrůst například na konečné tramvaje u Plaské ulice,“ sdělila.

Mezi velké letošní investice patří podle ní také stavební úpravy Zručské cesty vedoucí z Bílé Hory na Zruč-Senec za více než 11 milionů korun a finanční podpora jednotlivých mateřských škol. „První část rekonstrukce Zručské cesty už je hotová z předloňska. Letos bychom rádi zahájili stavební úpravy komunikace Zručská cesta v úseku křižovatek Nad Řekou a 28. října, včetně stavby nových chodníků a parkovacích míst,“ dodala starostka.

Komunikace by měla být doplněna zelenými plochami a zpomalovacími prvky. Obvod podle starostky dále pokračuje na demolici budovy Bacardi na Košutce, kde se dříve provozovala různá sportovní odvětví, hlavně bojová umění a box. Byla tam i oblíbená restaurace s terasou. Zavřená je už asi sedm let. „K demolici Bacardi by mělo dojít letos, na starost ji bude mít Správa veřejného statku. Rádi bychom, aby v místě vznikl objekt kontejnerové kavárny či občerstvení. Jde o investiční akci v řádech jednotek milionů korun,“ vysvětlila Řežábová.