Umím si představit

Plzeň - Mnohokráte můžeme číst, či slyšet již zažitou frázi „to si umím představit“. Obzvláště v době voleb, ale i před volbami nebo po volbách.

Starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner s modelem slovanského globusu.Foto: Deník / Korelus Pavel

Po volbách se pak s uměním si představit vždy úplně „roztrhne pytel“. Ale co si počít s frází opačnou – „to si neumím představit“? Skutečně si takovou možnou budoucí událost dotyčný představit neumí? Pravdou je spíše to, že tímto slovním spojením chce všem sdělit, že s něčím takovým z duše, rozumu, či třeba volebního programu, rozhodně nesouhlasí. Tedy ne, že nemá takovou představivost. To bychom mu křivdili.

Za sebe mohu upřímně a s radostí říci, že si ve svých letech a se svými životními zážitky umím představit téměř vše. Umím si i představit, že se mi z některých představ neudělá zrovna nejlépe. Ale neumím si představit, že si něco neumím představit. No, představte si to!

Lumír Aschenbrenner

Senátor ODS za obvod Plzeň-město a starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany