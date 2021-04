Deník vás v seriálu provází zajímavými místy v Plzni, kde i v čase uzavření muzeí a galerií můžete obdivovat umění. V sedmém velikonočním díle si přečtete o barokním krucifixu Hubalda Rucka.

Dřevěný krucifix při vnější jihovýchodní stěně kněžiště plzeňského ústředního chrámu sv. Bartoloměje. | Foto: Foto: David Růžička

Krucifix. Kristus přibitý na kříži. Symbol křesťanství i jeho ústřední zvěsti – Velikonoc. Vypráví příběh o Boží oběti na vykoupení lidstva. K Bohu se s nebývalou naléhavostí obraceli Plzeňané i v první třetině 17. století, Evropu tehdy sužovaly útrapy kruté třicetileté války. Plzeň tento konflint fatálně poznamenal již na samém počátku. V roce 1618 protestantský generál Petr Arnošt z Mansfeldu pokořil dosud pyšnou katolickou Plzeň, která patřila k nejvýznamnějším městům v Českých zemích. Těžkými boji byla poničena téměř třetina města. Šlo o hodně hořkou pilulku, těžší o to, že Plzeň do té doby ještě nikdy v historii nebyla dobyta. A z rány, kterou jí protestanté zasadili, se vzpamatovávala téměř tři sta let.