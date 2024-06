„Do síně slávy vstoupí sochařka a medailérka Miroslava Nová, která už mnoho desítek let patří k pozoruhodným osobnostem výtvarné scény. Od počátku 70. let minulého století až do současnosti uspořádala početnou řadu samostatných i kolektivních výstav, podílela se na architektonických realizacích i tvorbě plastik pro veřejný prostor. Její dílo mohli lidé vidět například na výstavě, kterou na přelomu roku pořádala Galerie města Plzně. Je zastoupena ve sbírkách mnoha galerií a také v Artotéce města Plzně. Velmi důležitá a významná je také její pedagogická činnost. Získává tedy Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo,“ představila první z oceněných radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.