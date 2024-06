Desítky vzácných uměleckých děl vytvořených v době života slavného spisovatele Franze Kafky jsou teď k vidění ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. Západočeská galerie v Plzni expozicí, která skončí až 28. října, připomíná sto let od smrti autora, který napsal například romány Amerika, Proces a Zámek nebo povídku Proměna. Nechybí ani originální kresba, kterou sám vytvořil. Expozice přináší pestrý výběr prací autorů, které Kafka buď osobně znal anebo jejich díla prokazatelně obdivoval.

Sto let od smrti Franze Kafky připomene galerie výstavou. Nechybí ani originál jeho kresby | Video: Ladislav Vaindl

„Soustředíme se na umění od starého až po to současné. Ale co se týče kubismu a moderny, máme tady sbírky excelentně zastoupené. Hned po Národní galerii jsme na tom v tomto směru nejlépe. To byl jeden z důvodů, proč tuto výstavu pořádáme. V našich sbírkách jsou zastoupena i díla Kafkových současníků,” říká ředitel galerie Roman Musil. Návštěvníci tak uvidí například obrazy od Emila Filly, Václava Špály nebo Bohumila Kubišty.

Vystavena jsou celkově díla přibližně z 25 českých a šesti zahraničních muzeí, galerií, knihoven, archivů i soukromých sbírek. Zastoupeni jsou také autoři jako Otto Gutfreund, Vlastislav Hofman, Josef Čapek, Emil Orlik, Maria Vera Brunner nebo Alfred Kubin.

Na výstavě nazvané Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem nechybí ani ukázky filmů, které spisovatele zaujaly, podobně jako plakáty a další projevy populární kultury, které na jeho zrak dennodenně útočily. Výstava nezapomíná ani na Kafkovu vlastní kreslířskou tvorbu, která je představena nejen v digitální podobě, ale také jednou originální Kafkovou kresbou, zapůjčenou z Deutsches Literaturarchiv Marbach. Jedná se o dívčí podobiznu, kterou autor překreslil z knihy o Leonardu da Vinci.

„V různorodosti obrazů, které Kafku v jeho každodennosti obklopovaly, můžeme vidět paralelu k vícejazyčnosti, charakteristické pro tehdejší Prahu a celý středoevropský prostor. Při průchodu svým městem byl Kafka vystaven změti jazyků – češtiny, němčiny, němčiny židovských intelektuálních vrstev, kuchelböhmisch českých kuchařek a sluhů, pracujících pro německojazyčné rodiny, moderní hebrejštiny spojené se sionistickým hnutím a po roce 1914 také jidiš židovských uprchlíků z východu,“ vysvětluje ředitelka Ústavu pro dějiny umění Fakulty filozofické Univerzity Karlovy a autorka výstavy Marie Rakušanová, ředitelka Ústavu pro dějiny umění FF UK a autorka výstavy.

Podobně rozmanité byly také vizuální podněty ovlivňující Kafkovo vnímání. Ten se zajímal nejen o obrazy vysokého umění, ale také o projevy populární kultury, zahrnující obrázkové časopisy a plakáty, média filmu, fotografie, tance a kabaretu. Nároží městských domů byla pokryta plakáty, v nichž se střetávala estetika historického eklektismu a akademismu se secesním dekorativismem a japonismem přelomu století, a později také s echy kubismu.

Na pražských výstavách se Kafka mohl setkat nejen s francouzským impresionismem, postimpresionismem, českým secesním symbolismem a kubismem či severským symbolistním expresionismem, ale také s představiteli salonní malby z center německé říše i s představiteli německo-českého spiritualismu. Znal také tvorbu malířek a sochařek z Prahy, Olomouce, Brna, Vídně, Mnichova a dalších center německojazyčné výtvarné kultury.

Franz Kafka byl pražský německy píšící židovský spisovatel. Je považován za jednoho z literárně nejvlivnějších autorů 20. století. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Proces a Amerika nebo povídka Proměna.