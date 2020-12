Koronavirová pandemie však letos prvně zabránila tomu, aby se slavnostní předání uskutečnilo dojemnou formou osobního setkání umělců z celé republiky. „Letos bohužel nebyla jiná možnost než ocenění oznámit dopisem, a prostřednictvím pošty jsme také rozesílali pamětní listy,“ říká výkonná ředitelka nadace Dagmar Hrnčířová.

Mezi letošní pětatřicítkou oceněných nechyběla známá jména – například zpěvačka Miluše Voborníková, písničkáři Jan a František Nedvědovi, herec Zdeněk Dušek či operetní sólista Karel Bláha – nezapomnělo se však ani na osobnosti úzce spjaté s Plzní.

„Samozřejmě mne ocenění velice potěšilo, i když jsem celý život zpívala především pro radost diváků,“ okomentovala udělení Senior Prix Jaroslava Zamrazilová, emeritní sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. „Je to vlastně druhý velký dárek k mým loňským osmdesátinám. Prvním byl koncert z písní Antonína Dvořáka v Praze,“ řekla plzeňská představitelka Ježibaby v Rusalce, Azuceny z Trubadúra či Hraběnkyv Pikové dámě. „Dosud zpívám v kostelích a vždy se ráda setkám s bývalými kolegyněmi a kolegy, dokonce spolu občas navštívíme představení,“ odpovídá pěvkyně na otázku, zda dodnes sleduje operu. Do plzeňského souboru nastoupila v roce 1963. Jako sólistka a poté stálý host mu zůstala věrná až do roku 2006.

Senior Prix obdržela i Alina Podskalská Farná, kterou si příznivci opery pamatují z jejího několikaletého působení v plzeňské opeře například jako Gildu v Rigolettu. A třebaže převážnou část své umělecké dráhy spojila s ostravským divadlem, na Plzeň dodnes ráda vzpomíná. „Našla jsem si tam řadu přátel i manžela,“ vysvětluje.

Ocenění za celoživotní mistrovství se dostalo i třem významným plzeňským hudebníkům – dlouholetému koncertnímu mistru Plzeňské filharmonie Jiřímu Žilákovi, který proslul i jako primárius komorních souborůa sólista, violistce operního orchestru Marii Šteinerové a prvnímu hornistovi orchestru opery i někdejšího Plzeňského rozhlasového orchestru Jiřímu Žurkovi, jenž je i dirigentem Kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno a dlouholetým pedagogem plzeňské konzervatoře. „Měl jsem radost, takové ocenění celoživotní práce je velmi příjemné. Zdraví mi slouží, nic mi nechybí, jen se už moc těším, až začneme opět zkoušet a vystupovat s pětatřicátníky,“ okomentoval ocenění profesor Žurek.