Areál Tech Tower na Světovaru ožil na dva dny festivalem Inovujeme Plzeň. Tématem jedné z největších technologických přehlídek v Česku je letos spojení inovací a moderních technologií s medicínou, zdravým životním stylem a sportem. K velkým lákadlům patří drony, které využívají filmaři v Hollywoodu, roboti, umělá inteligence i možnost vyzkoušet si virtuální realitu.

Festival Inovujeme Plzeň | Video: Deník/Veronika Krátká

Organizátoři festivalu ze Správy informačních technologií města Plzně připravili program pro širokou veřejnost i pro studenty a odborníky. Uvnitř TechToweru a na venkovní ploše se představují čtyři desítky vystavovatelů. V obležení návštěvníků je stánek belgické firmy Flying-Cam, která mimo jiné konstruuje drony využívané filmaři. Zakladatel společnosti Emmanuel Prévinaire je speciálním hostem festivalu. Dvojnásobný držitel Oscara za technické inovace a ceny Emmy přihlížejícím ochotně vysvětluje, jak fungují jeho stroje. Prévinaire stojí za leteckými záběry v hollywoodských trhácích jako je James Bond nebo Mission Impossible. Podílel se mimo jiné i na filmech o Harry Potterovi nebo seriálu Hra o trůny.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Návštěvníci na venkovní ploše sledují slaňování hasičů ze střechy TechToweru. V polygonu před budovou se prohánějí roboti a drony. Studenti ze Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň nabízejí příchozím možnost vyzkoušet si virtuální realitu. „Ukazujeme lidem, co se v ní dá všechno dělat. Těm, kteří ji neznají, pouštíme základní program, který je naučí, jak se ovládá. Ti, kteří už si to už dřív vyzkoušeli, uvidí různě barevné kostky a měli by do nich bušit do rytmu. Všem se to líbí, říkají, že je to super,“ vysvětluje v jednom ze stánků student prvního ročníku Tomáš Michalec.

V dalších stáncích se příchozí seznamují s propojením umělé inteligence s medicínou. „Čeští vědci začínají umělou inteligenci používat k pochopení nemocí jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba nebo spinální atrofie. Díky tomu je možné tyto nemoci včas diagnostikovat a zlepšit samotnou léčbu,“ sděluje Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Děti na festivalu tradičně láká robotický pes Spot, který na venkovní ploše předvádí, jak si dovede sednout nebo poprosit. Organizátoři připravili také soutěž pro děti v hledání miniatur robotického psa.

Během druhého festivalového dne v sobotu 8. června uvidí návštěvníci ukázky zásahu vodních záchranářů v unikátní testovací nádrži, slaňování hasičů i mobilní roboty a závodní drony v akci. Připraveno je také několik přednášek. Jejich tématy budou mimo jiné výzkum lidského mozku s využitím strojového učení a umělé inteligence, Alzheimerova nemoc a využití speciální aplikace Terrapino nebo moderní vyšetřovací metody v genetice. Lidé se také dozvědí víc o dronech Emmanuela Prévinaira.

Festival Inovujeme Plzeň bude v sobotu přístupný od 10 do 16 hodin. Vstup je jako každý rok zdarma.