Nová inscenace je plná humoru, zároveň z ní ale vzhledem k válečné tematice mrazí. Jak vám sedí tahle zdánlivě nesourodá kombinace?

Hraje se mi to dobře, je velmi zajímavé, že v představení můžeme střídat veselost a hravost s bojem o život. Už jen tyto dvě linky nabízejí hodně možností. Dlouho jsem nehrála v pořádné komedii, užívám si to!

Válečné běsnění je bohužel i v dnešní době aktuální a kvůli ruskému útoku na Ukrajinu i velmi blízké. Myslíte si, že současné dění může v inscenaci rezonovat?

Určitě to na diváky bude působit. To téma je bohužel opravdu v dnešní době živé. A i kdyby nebylo, stejně si lidstvo druhou světovou válku v sobě nese, byl to obrovský zásah do dějin, do osudů lidí, na který není radno zapomínat. Být nebo nebýt je opravdu perfektně napsaná komedie. Myslím, že diváky zasáhne v tom dobrém slova smyslu. Měli by si při jejím sledování odpočinout od těch ne úplně hezkých informací, které nás zaplavují. Zároveň ale představení nese stopy k zamyšlení.

V představení ztvárňujete herečku Marii Turovou. V roli jejího manžela účinkuje Martin Stránský. Jak se vám s ním hraje?

S Martinem se samozřejmě známe už dalo by se říct dlouho, nejsme spolu na jevišti poprvé. Hraje se mi s ním dobře, je to herec, který je velmi talentovaný ať už, co se týče, komedie, tak tragédie. A je to hlavně dobrý chlap.

Plzeňské divadlo uvede českou premiéru hry Požár slavného německého dramatika

Komedie je plná záměn, nedorozumění i převleků. Jak složité je pro herce zvládat někdy až zběsilé tempo, které hra má?

Baví mě to. Vím, že cokoliv se nám na jevišti stane, tak z toho dokážeme společně vybruslit a vše dotáhnout ke zdárnému konci. Samozřejmě, že se může stát, že někdo nepřijde na scénu přesně ve chvíli, kdy má, nebo neřekne přesně repliku… Ale i v tom je kouzlo divadla, které je pro mě nenahraditelné. Hodně se teď mluví o tom, že AI (umělá inteligence) může v mnoha směrech nahradit člověka. Podle mě se to divadla snad nedotkne, protože se tam dějí nepředvídatelné věci. Divák je tam teď, v daný okamžik a zažije něco, co už se nikdy nezopakuje. Prostě je to živé…stejně jako naše představení.