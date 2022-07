„Jen v jednotlivých případech chyběly zákonným zástupcům například doklady k pobytu nebo doklady k očkování, proto jsme jim dali přiměřenou lhůtu na jejich doplnění,“ sdělila Dagmar Škrlantová, vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu.

Příchozí děti zapsali učitelé MŠ do elektronického systému, aby mohly jednotlivé obvody i město evidovat celkový počet žádostí a případně zjistit zdvojené žádosti. „Ještě tento týden se uskuteční koordinační schůzka s představiteli městských obvodů, kde projednáme možnosti umístění dětí v rámci jednotlivých obvodů. Celkově očekáváme zatím spíše menší zájem o MŠ ze strany ukrajinských zákonných zástupců,“ vysvětlila dále Škrlantová s tím, že celkový počet příchozích dětí bude mít magistrát k dispozici zítra. „Lze předpokládat, že všechny děti plně tříleté a starší, které přišly k těmto zvláštním zápisům, bude možné umístit. Ať už formou integrace, nebo zejména do nově připravených kapacit pro homogenní ukrajinské skupiny dětí, které vznikly v režimu Lex Ukrajina na dobu určitou,“ dodala Škrlantová.

49. mateřská škola Čtyřlístek v Puškinově ulici měla včera v poledne zaregistrovaných celkem 21 dětí ukrajinských uprchlíků, většinu z nich tvořili předškoláci.

Podle Heleny Kaprasové, ředitelky 49. mateřské školy, mají rodiče ukrajinských dětí přihlašovat své ratolesti vždy na nejbližší mateřskou školu od místa faktického pobytu dítěte. „Mám zde tři třídy, do každé z nich chci přijmout minimálně dvě děti z Ukrajiny, celkem jich tedy k nám může nastoupit šest. Zbytek z přihlášených dětí bude umístěný do tříd, které se vytvoří speciálně pro děti z Ukrajiny,“ řekla Kaprasová. „Mám tu skvělou paní učitelku s diplomy z Ukrajiny, která mi teď hodně pomáhá se zápisy, hlavně s překládáním požadavků z češtiny do Ukrajinštiny. Vyžadujeme vždy doklad o trvalém pobytu. S tím problém není, ten rodiče nosí poctivě. Některým rodičům však chybí doklady o očkování, musí nám je tedy doložit dodatečně. Co vím, tak řada rodičů ukrajinských dětí odjela na léto z České republiky, takže se jich do školek přihlásí možná celkově méně, než se čekalo. Hodně rodin odcestovalo zpět na Ukrajinu za příbuznými,“ dodala ředitelka. Do Benešovy základní a mateřské školy v Plzni bylo včera v poledne přihlášeno 17 dětí. „V budově naší školky jsme pro ukrajinské děti vyčlenili jednu třídu s kapacitou 21 dětí, ve škole nám může paní ředitelka poskytnout třídu s kapacitou až 26 dětí. Zatím se jich přihlásilo méně, než jsme očekávali, celkem 17. Hlásit se mohou ještě do dnešních 17 hodin,“ uvedla včera vedoucí učitelka Benešovy mateřské školy Ivana Neubauerová.