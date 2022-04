Uprchlíci z Ukrajiny žijí v Malesicích na místním zámku. Převážnou většinu z nich tvoří ženy. „Ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že k nám ukrajinští uprchlíci zamíří, pustili jsme se do charitativní sbírky. Oslovili jsme místní spolky, hasiče a Červený kříž. To, co následovalo, mě upřímně potěšilo a dojalo. Zvedla se obrovská vlna solidarity, za což všem moc děkuji," dodal malesický starosta.

FOTOGALERIE: Zámek Kozel přivítal v sobotu první návštěvníky