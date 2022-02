Pracovnice jedné z přepravních firem na plzeňském Centrálním autobusovém nádraží (CAN), která zajišťuje odvoz Ukrajinců do jejich domovů a zpět do České republiky, řeší po invazi ruské armády na Ukrajinu otázky ohledně vycestování do země od rána.

„Nedělám nic jiného, než že telefonuji. Lidé volají a chtějí informace. Řeším i odjezdy Ukrajinců z Prahy, odkud také vypravujeme autobusy. Většinou jezdí do Lvova. Více ale lidi zajímají lístky ve směru Ukrajina-Česko,“ uvedla včera pracovnice jedné z ukrajinských přepravních firem na CANu.

„Ukrajinci teď jezdí do země často pro svoje rodiny. Vyzvednou tam děti, někteří i své starší rodiče, a obratem jedou zase zpět do Česka,“ dodala prodavačka.

Máme půlku času, ale vyhlášení bude velkolepé, hlásí ředitel Žebříku

Provozovny nabízející přepravu autobusem na Ukrajinu a zpět, takzvaných Kas (psáno v azbuce), jsou na plzeňském autobusovém nádraží dnes čtyři. Všichni jejich pracovníci současnou situaci s napětím sledují.

„Čekáme, co bude dál. Autobusy jezdí v současné chvíli na Ukrajinu denně, ale to se může změnit. Nikdo neví, co se stane zítra,“ uvedla další z prodavaček jiné přepravní firmy, která Ukrajince vozí.

Zajistit cestu pro svoji příbuznou chtěla i Ukrajinka Natálie, která žije v Plzni patnáct let. V Čechách bydlí i její bratr. „V Charkově máme maminku. Chtěli jsme, aby přijela do Česka, ale to už bohužel není možné. Všude se tam střílí a vycestovat z té oblasti už teď nejde,“ řekla zoufale Ukrajinka.

OBRAZEM: Andělíčkové v Plzni pomáhají bezbranným