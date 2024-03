Sezona poutí v západních Čechách odstartovala. Poprvé se na rozmanitých pouťových atrakcích mohli o tomto víkendu pobavit návštěvníci tradiční Josefské pouti v Úhercích na severním Plzeňsku.

Tradiční Úhereckou pouť nezkazilo chladno ani déšť. | Video: Deník/Pavel Bouda

Chladné počasí s občasnými dešťovými přeháňkami sice většině stánkařů a provozovatelů atrakcí na tradiční Úherecké pouti nevadilo, ale občas si někteří přece jen postěžovali, že návštěvnost by mohla být větší.

„Letos je to slabší, odhaduji, že je tu tak čtvrtina lidí oproti minulému roku. To ovšem bylo sluníčko. Jezdím sem už hodně let a občas jsem tu takovouto zimu zažila,“ posteskla si Slávka Duchoňová v jedné z pouťových střelnic. Přesto tu má stále několik zájemců o vystřelení krepové růže nebo plyšáka. Cena jedné diabolky do vzduchovky zde stojí 20 korun a jak Slávka potvrzuje, cena zůstává stejná už několik let.

Nezdražily ani další atrakce. Například u oblíbeného vysokého Toweru se platilo za jednu jízdu stejně jako loni 100 korun.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Už sem jezdíme určitě 40 let a už jsme tu zažili i sníh. Ale na zájem lidí si nestěžujeme ani dneska. S touhle atrakcí jsme tu vlastně teprve počtvrté, takže je to pořád novinka a ceny proto držíme pořád stejné,“ usmívá se za okénkem pokladny Filip Lagron.

I na ostatních atrakcích, rotující lavici, horské dráze, autodromu nebo labutích, se pomalu začínají tvořit fronty. Z jedné nebezpečně vyhlížející atrakce s dlouhými rotujícími rameny nejistým krokem vycházejí dvě dívky.

„Je to velký zážitek, ale už jsem na tom jednou byla, tak jsem věděla, co mě čeká. Ale stejně je to adrenalin, hlavně když tam v té výšce visíme hlavou dolů a drží nás jenom to železo, ke kterému jsme připoutané, směje se patnáctiletá Marcela z Bezdružic. „Určitě vyzkoušíme i další atrakce. A zima nám nevadí, jsme otužilé,“ dodává její kamarádka, čtrnáctiletá Oleksandra ze Staňkova.

Přes chladné počasí je Úherecká náves zaplněná a mezi stánky s potravinami, oblečením nebo hračkami, proudí stovky lidí.

„Pro nás je to už tradice a jezdíme sem z nedaleké Tlučné snad deset let. Přijedeme i za rok, ať bude horko nebo zima,“ potvrzuje oblíbenost Úherecké pouti pětašedesátiletá Eva, která sem dorazila s manželem.