Transporty plzeňských Židů do koncentračních táborů začaly v lednu před osmasedmdesáti lety a nacistické hrůzy přežil jen zlomek deportovaných. Tuto tragickou událost si do Staré synagogy v Plzni přišly připomenout desítky lidí.

Na vzpomínkovém setkání vystoupil mimo jiné velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron. „Dnes si připomínáme transporty z Plzně a okolí do Terezína a do táborů smrti. Ale také si připomínáme to, že 27. ledna roku 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim. Jen v tomto táboře bylo usmrceno milion pět set tisíc lidí včetně obyvatel Plzně,“ řekl Meron s tím, že v dnešní době je bohužel patrný nárůst antisemitismu. „Je nezbytné vzdělávat lidi proti nenávisti, rasismu a antisemitismu a tímto vyzývám českou vládu, aby zintenzivněla vzdělávání dětí o holokaustu,“ dodal velvyslanec.

Vystoupil také primátor Plzně Martin Baxa, který uvedl, že Plzeň si konkrétní oběti holokaustu připomíná pravidelně pokládáním tzv. stolpersteinů (kamenů zmizelých). „Loni v září jsme ke stávajícím sedmnácti stolpersteinům přidali šestnáct dalších,“ uvedl primátor.

Z Plzně nacisté vypravili celkem tři transporty, první 8. ledna 1942, ve kterých odjelo 2 613 lidí. Shromaždiště, ze kterého Židé odjížděli, se nacházelo v sokolovně v dnešních Štruncových sadech.

Více než 1200 deportovaných jich bylo brzy po příjezdu do Terezína posláno do ghetta v polském Lublinu.

Konce války se dožilo jen 209 deportovaných.