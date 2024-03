Je pondělí ráno a před mateřskou školku v Holýšově na jižním Plzeňsku přijíždějí první auta s rodiči a jejich malými dětmi. Za okny se svítí a její provoz funguje tak, jak má. A to i přes páteční nešťastnou událost, kdy přímo ve školní budově zasahovali záchranáři a policisté.

Po večírku v budově mateřské školky v Holýšově musela záchranka odvézt tři učitelky s podezřením na intoxikaci látkou HHC. | Video: Deník/Pavel Bouda

Z večírku tehdy odvezla záchranka tři učitelky kvůli vysoké intoxikaci s podezřením na požití látky HHC.

„Všechny tři učitelky už jsou doma, ale ještě se do práce nevrátily. Zatím se případ šetří a neproběhly ještě ani výslechy všech učitelek. Výsledky bychom se měli dozvědět po konci vyšetřování, kdy dostaneme zprávu a do té doby nebudeme předjímat, co se stalo a o jakou látku vlastně šlo,“ řekla Deníku starostka Holýšova Alena Burianová.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Město Holýšov provoz školky ve Školní ulici organizačně zajistilo i díky pomoci pedagogů z druhé holýšovské mateřské školy v Luční ulici.

„Zástupkyně ředitelky z této školky byla dnes ráno k dispozici v budově ve Školní ulici rodičům pro případné dotazy,“ dodala starostka.

Samotní rodiče ale nechtěli situaci nijak komentovat.

„Ty učitelky znám, ale více bych to neřešila, jsme jenom lidi,“ řekla jedna z maminek, přivádějících do školky své děti.

„O případu samozřejmě víme, hodně se o tom psalo, ale víc jsem po tom nepátral. Školka funguje normálně,“ dodal další rodič.

S HHC už neexperimentují jen děti, záchranka odvezla i tři učitelky z Holýšova

Podle informací Deníku požily v pátek večer tři zdejší učitelky s největší pravděpodobností HHC přímo na soukromém večírku v budově mateřské školy ve Školní ulici.

„V současné době se zabýváme tím, jak a čím k intoxikaci došlo. Šlo o personál školského zařízení a dle zatím zjištěných skutečností mělo k celé věci dojít až po skončení pracovní doby,“ potvrdil policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Podle starostky Burianové probíhá provoz obou školek ve městě v klidu a nebylo zatím potřeba řešit ani žádné dotazy rodičů. „Přesto jsme připraveni i nadále podávat informace rodičům i médiím. Ale zatím jim nemáme, co říct,“ uzavírá starostka.