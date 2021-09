Opravu, která bude dokončena s několikadenním předstihem oproti původnímu plánu, prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost Silnice Klatovy a.s. Ta uspěla ve výběrovém řízení s cenou 20,6 milionu korun.

Kvůli úplné rekonstrukci tohoto úseku komunikace byla silnice I/27 ve směru od Přeštic do Plzně uzavřena po celou dobu trvání stavebních prací, tedy už od úvodu června. Objízdná trasa v tomto směru vedla přes Dolní Lukavici. Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, kdy místem projede více než 16 tisíc vozidel denně se jednalo o nejbezpečnější možné řešení. "Dokončením stavebních prací tak končí i nutnost využívat objízdnou trasu a doprava bude opět vedena po hlavním tahu," podotkl Koloušek.

Na hlavním tahu z Plzně do Klatov končí omezení, které tu řidičům znepříjemňovalo život poslední měsíce. Silnice v opravovaném úseku mezi Horní Lukavicí a Přešticemi bude plně zprovozněna nejpozději v pondělí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.