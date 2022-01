Vybudovala je tam společnost Privamed, která provozuje také polikliniku. „Otevřeno tam bude od pondělí do pátku v době od 7 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin a je tam možné přijít i bez registrace,“ říká mluvčí skupiny Privamed Eva Milerová. Nové centrum tak nahradí odběrové místo v horním patře polikliniky.