U hlavního východu z vlakového a autobusového nádraží v Plzni v těchto dnech postupně vzniká nové zázemí pro cestující s informačním centrem a "vyhlídkovou věží" na město. Fungovat by mělo začít v červnu tohoto roku.

„Před nádražím vznikne nová provozní budova, kde budou mimo jiné stánky s gastro službami,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf.

Lidé se mohou těšit i na turistické informační centrum. „Místo v Šumavské ulici je jakousi bránou do města. V rámci revitalizace prostoru u nádraží je důležité hlavně vyzdvihnout, že v místě vznikne nové infocentrum,“ doplnil náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Ireny Vostracké by součástí budovy měly být i boxy na jízdní kola. "Při východu z nádraží zatím platilo, že první setkání návštěvníka města s Plzní nebylo úplně optimální, to se výstavbou nové provozní budovy změní. Je třeba, aby v místě vzniklo nějaké zázemí, a to jak pro cestující, kteří zde přestupují z trolejbusu na tramvaj, tak pro ty, kteří do města přijíždí vlakem," zhodnotila Vostracká. "Součástí budovy budou i boxy na jízdní kola. Cestující například z Plzně do Prahy si tak bude moci ráno nechat kolo v klasickém, uzamykatelném boxu a večer si ho tu zase vyzvednout. Z jednoho z třípatrových pylonů bude rovněž vidět na celé město, půjde o jakési upozornění na to, že se člověk nachází v místě jednoho z hlavních vstupů do města. Rádi bychom zde měli také výstavní místnost s novými záměry a projekty, které v Plzni vzniknou," informovala dále Vostracká.

Nové zázemí u nádraží by mělo být hotové v květnu tohoto roku, samotné otevření je pak naplánované na červen. Celkové náklady na akci činí 15 milionů korun.