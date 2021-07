"Mezi jízdními pruhy na travnatém pásu se procházel bobr. Strážníci asi 30kilogramové zvíře s pomocí uzavíratelného podběráku odchytili a poté je vypustili ve Štruncových sadech zpátky do řeky," sdělila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Odchycená užovka.Zdroj: MP Plzeň

Strážníci odchytávali také užovku. "Ve středu pozdě odpoledne se na městkou policii obrátila o pomoc 37letá žena, na jejíž zahradu zavítal nevítaný host. Do zahradního domku se jí vplazil asi metrový had. Hlídka zjistila, že jde o užovku obojkovou, odchytila ji a vypustila znovu do volné přírody," dodala mluvčí.