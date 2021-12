V Drahotínském rybníku se letos podle Šebka vylovilo kolem 180 metráků ryb, což je rekordní množství. „Klasický výlov se pohybuje v průměru okolo 80 metráků ryb, takže to letos dopadlo nad naše očekávání, byli jsme velmi spokojeni,“ řekl.

Cena za kilogram menších kaprů s váhou do 2,5 kilogramu činí 95 korun, za ty větší nad 2,5 kilogramu označované jako výběrová kategorie zaplatí lidé 100 korun. U Košináře je možné si nechat ryby vykuchat či zbavit šupin. „Cena ryb je zhruba stejná jako každý rok, zvýšila se jen o pět korun na kilogram,“ uvedl dále. „Ryby z Drahotínského rybníka, který není hnojen, chutnají úplně jinak, než ryby z obchodu. Je to tím, že žijí v čisté vodě a živí se přirozenou potravou. Přikrmujeme je od dubna do září. Naši kapři jsou prostě kvalitní, mají dobrou konzistenci masa a neobsahují tolik tuku, jako ty z krámu,“ podotkl Šebek.

O kapry je mezi Plzeňany tradičně velký zájem. Na sádkách u Košináře se tvořily od rána dlouhé fronty. „Bez kapra už si ani neumím představit Vánoce. Navíc je dnes krásné počasí, takže spojím příjemné s užitečným a zajdu se po nákupu projít kolem Boleveckých rybníků,“ řekla Plzeňanka Andrea.

Drahotínský rybník s rozlohou deset hektarů je historickým majetkem Plzně. V roce 2019 se tradiční listopadový termín výlovu posunoval na začátek prosince kvůli nedostatku vody v bolevecké soustavě rybníků a v loňském roce se kvůli suchu a covidovým opatřením výlov neuskutečnil vůbec. „Po důkladné kontrole a drobných opravách v rámci údržby hráze již Drahotínský rybník opět napouštíme. Až v něm bude dostatečný objem vody, vysadíme násadu. Doba napouštění je přitom závislá zejména na klimatických podmínkách,“ uvedl Richard Havelka ze Správy veřejného statku.

Vánoční prodej kaprů ze sádek u rybníka Košináře letos provází i prodej vánočních stromků, ten začal již 13. prosince a bude probíhat do vyprodání zásob, nejdéle do 20. prosince.

Za stromky lidé zaplatí od 150 do 350 korun. V prodeji jsou smrky a borovice z městských lesů.