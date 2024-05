Na jihu Plzeňska se toulá vlk. Fotopast ho zachytila v lesních částech Vysoká a Šlovický vrch u Dobřan. Informoval o tom na stránkách města Myslivecký spolek Dobřany. Obyvatele i návštěvníky regionu varuje, aby byli opatrní a nechodili například mimo vyznačené cesty.

Fotopast zachytila vlka nedaleko Dobřan. | Foto: MS Dobřany

„Žádáme občany, aby své pejsky drželi při procházkách v lesích vždy na vodítku a nenechávali je volně pobíhat. Zároveň žádáme občany, aby se při pohybu v lesních celcích drželi hlavních páteřních cest a cyklostezek,“ upozornil za myslivecký spolek hospodář Miloslav Lohr.

Výskyt známé šelmy na jihu Plzeňska není velkým překvapením. Ze Šumavy, kde je podle posledních údajů šest smeček, což představuje bezmála čtyři desítky jedinců, se vlci dostávají i poměrně hluboko do vnitrozemí. Napříkklad vloni na podzim Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) informovala, že výskyt vlka obecného byl potvrzen i v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Zaznamenaly ho fotopastí v centrální části území, která je nejméně navštěvovaná.

Bohumil Fišer z AOPK tehdy upozornil, že domovské teritorium vlka bývá až několik set kilometrů čtverečních velké. Zejména mladí jedinci jsou schopni krajinou urazit i stovky kilometrů při hledání místa, kde by se mohli usadit. Vlci se mnohdy pohybují i v turisticky hojně navštěvovaných oblastech, jako je Šumava, přímá setkání jsou ale spíše vzácností. Při pobytu v přírodě by lidé měli mít své psy na vodítku a neměli by po sobě zanechávat odpadky a zbytky jídla.

Na rozdíl od ochránců přírody z vlků ale nemají radost chovatelé, zejména na Šumavě, jimž šelmy útočí na stáda.