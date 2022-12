„Tradiční prodej svařeného vína tu pořádáme už asi podvacáté a za tu dobu už jsme pro Tyfloservis vybrali už přes dva miliony korun. Pro letošek jsme nakoupili 1200 litrů vína, tak snad nám do soboty nedojdou zásoby,“ říká prezident. Jejich charitativní stánek je otevřený do této soboty každý den od 10 do 20 hodin.