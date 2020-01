Neobvyklý nález učinila o víkendu během sčítání vodního ptactva na řece Berounce dcera ochránce živočichů Karla Makoně Hanička.

Malá ornitoložka Hanička Makoňová s neobvyklým nálezem. | Foto: Deník / Barbora Hájková

Ve spodní části řeky Berounky na levém břehu pod Bukovcem v polesí Háj u okousaného stromu totiž nalezla lidskou zubní protézu. "Je to jasný důkaz toho, že za okusy vzrostlých stromů nestojí, jak jsme se i my chybně domnívali, bobr evropský, nýbrž sám člověk," smál se Makoň a dodal, že veškeré stopy na místě okamžitě zajistil. Nález navíc zcela přesně identifikovala matka nálezkyně stomatoložka Hana Makoňová, která potvrdila, že se opravdu jedná o používanou horní zubní náhradu. "Tomu, komu protéza padne a bude schopen s ní překousat alespoň dřevěnou tužku, pak hrozí podle zákona o ochraně přírody a krajiny postih za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, v tomto případě bobra evropského," uzavřel s úsměvem.