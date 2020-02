U bazénu na Slovanech vyroste čtyřpatrový parkovací dům

Parkovací dům se 170 místy za 140 milionů Kč by mohl v Plzni na Slovanech sloužit do dvou let.

Město Plzeň už má hotovou vizualizaci nového parkovacího domu, který vyroste u plaveckého bazénu na Slovanech. | Foto: Magistrát města Plzně

Výstavbu velkokapacitních parkovacích domů plánuje město Plzeň už řadu let. Investovat do nich chce stovky milionů korun. Nová parkoviště by měla vyrůst v hustě obydlených čtvrtích na Borech, v Bolevci, na Světovaru a na Slovanech. Nyní se zdá, že se jako prvním konečně uleví obyvatelům druhého městského obvodu. „Projekt počítá s polozapuštěným parkovacím domem se zelenou střechou. Měl by být čtyřpatrový s dvěma patry nad zemí a dvěma pod zemí. Míst k zaparkování zde bude vystavěno 170, což je podle mého názoru dostačující kapacita," zhodnotil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule a dodal: „Byl bych rád, kdyby se stavba uskutečnila ještě v tomto volebním období," což je nejdéle do roku 2022. Místo má projít ještě dalšími úpravami. Vzniknout zde má např. veřejné prostranství s nově vysazenými stromy a fontánou. „Celkové odhadované náklady na parkovací dům činí 140 milionů korun," řekl náměstek. Situace s parkováním na Slovanech je pro místní už delší dobu neúnosná. „Projekt určitě vítám. Poblíž vlakového nádraží se v poslední době usídlilo hodně firem. Jejich zaměstnanci však samozřejmě nechtějí platit za celodenní parkování raději nechávají stát auta dál od práce, například na Petrohradu, ale zadarmo. Najít tak místo k zaparkování je pro mě každý den opravdový oříšek," popsal obyvatel Plzenecké ulice na Slovanech Jan Holenda. Další parkoviště pro 300 aut by následně mohlo vyrůst na Borech u nákupního centra Luna. Poté by měl přijít na řadu parkovací dům se třemi podzemními a šesti nadzemními podlažími na Světovaru. Menší parkoviště by mělo také vzniknout v Bolevci v Sokolovské ulici u Atomu.

