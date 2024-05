Přestupování cestujících z vlaku do vlaku

Karlovarský kraj

Dotace z Evropské Unie způsobily komplikace cestujícím mezi Chebem a Plzní. Tehdy zakoupené moderní motorové soupravy RegioShark nemohly jezdit z Karlovarského do Plzeňského kraje a cestující tak museli přestupovat. Celkem osm souprav těchto vlaků pořídily v roce 2013 České dráhy pro Karlovarský kraj z dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Evropská dotace činila 227 milionů korun a nové vozy měly zvýšit pasažérům Českých drah komfort cestování. Komplikace se však objevily na trati mezi Chebem a Plzní, kde cestující museli přestupovat. To samé je pak čekalo na nádraží v Chebu, kde důvodem byl malý počet souprav. Po jejich dokoupení se zde situace zlepšila.

RegioShark v PlzniZdroj: DENÍK/Miroslava Tolarová

Avšak přestupování na hranicích Karlovarského a Plzeňského kraje přetrvávalo z důvodu nutnosti dodržování pravidel čerpání prostředků na nákup vlakových souprav z ROP Severozápad. Ta říkají, že vozidla mohou jezdit jen deset procent výkonu mimo dotační území, kam právě Plzeňský kraj nepatří. Cestující tímto směrem se tak museli smířit s nepříjemným zdržením, zatímco soupravy jedoucí do kraje Ústeckého mohly jezdit bez omezení díky společnému zařazení Karlovarského a Ústeckého kraje do stejné oblasti ROP. Po čase se však našlo řešení a cestující soupravami RegioShark se dnes dostanou z Chebu až do Plzně bez přestupování.