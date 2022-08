Turisty láká okruh v opraveném kostele. Klášter už přivítal více lidí než loni

Do cisterciáckého kláštera v Plasích už v letošní sezoně zavítalo o polovinu více návštěvníků než v loňském roce. Deníku to řekla pracovnice kláštera Monika Tuková. Už několik let probíhá postupná obnova objektu, díky čemuž může milovníkům historie stále něco nového nabídnout. Turisty tak letos přilákal znovuotevřený prohlídkový okruh Kostel.

Klášter Plasy. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ