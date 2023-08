V Červeném Újezdu na severním Plzeňsku se o víkendu uskutečnil tuning sraz. Dorazily desítky více i méně upravených automobilů nejrůznějších továrních značek i roku výroby.

Tuning sraz v Červeném Újezdu na Plzeňsku | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Na travnaté ploše byla výstava vozidel, kde návštěvníci mohli nahlédnout i do interiérů či motorového prostoru vozů.

Jednalo se o druhý ročník takovéto přehlídky, kterou pořádají partneři Josef Čejka a Veronika Hájková se svými spolupracovníky a přáteli. „Vlastní srazy jsme vloni začali pořádat hlavně z toho důvodu, že na podobné akce už léta jezdíme a přišlo nám, že na nich jde zejména o umístění, případně zisk trofeje a nepřišla nám tam uvolněná a přátelská atmosféra. Tuneři většinou posedávali jen u svých aut a moc se mezi sebou nebavili. My jsme chtěli, aby se na srazu cítili všichni v pohodě a uvolněně a když už jedou třeba 300 kilometrů, tak aby to stálo za to. Byli bychom rádi, aby se tady všichni bavili a nešlo primárně o to, zda něco vyhraju nebo ne,“ říká za pořadatele Veronika Hájková.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Pořadatelé připravili také různé soutěže. „Máme tady například Top 5, noční tuning, nejlepší audio, auto z největší dálky. Nemáme určenou hlavní kategorii, všechny soutěže jsou na stejné úrovni, aby se jich mohla účastnit širší základna," dodává Hájková.

„V zábavné části máme připravené soutěže účastníků, ne jen jejich aut. Právě probíhá soutěž pro slečny, tzv. Best Girls, kdy jsme zamazali a nakonec i barvami natřeli auto, které slečny musí umýt. Jakou si vyberou techniku a taktiku je jen na nich. Pak máme držení kola nad hlavou. V tom překvapivě zvítězila slečna, která s časem přes devět minut naprosto s přehledem předstihla téměř dvě desítky dalších soutěžících, převážně mužů. Také jsme ručně přezouvali na čas všechna čtyři kola u auta," uzavírá Hájková.

S dalším ročníkem srazu počítají pořadatelé i v příštím roce.