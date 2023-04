Nad několika variantami přemýšlí na třetím plzeňském obvodu při snaze zachovat důležitou poštovní pobočku na sídlišti ve Skvrňanech, která by podle seznamu zveřejněnému na konci minulého týdne měla být od 1. července zrušena. Společně s ní by mělo zmizet přímo v Plzni dalších jedenáct poboček a jedna v OC Globus v Chotíkově.

Česká pošta Plzeň 18 - Macháčkova ulice - Skvrňany | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na přetřes přišla i možnost, že by skvrňanská pobočka byla na seznamu vyměněna za jinou. „Otázkou je, za kterou ji vyměnit. Nechceme brát menší poštu například Křimicím, to by bylo kanibalizování obvodu obvodem. Spíše vidím cestu v tom, že menší pošty by se mohly stát Poštou Partner a tato velká by mohla zůstat zachována,“ popisuje jednu z možností starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Pokud by ke zrušení pobočky na Skvrňanech skutečně došlo, byla by spádovou poštou pro tuto oblast čítající až čtrnáct tisíc lidí, hlavní pošta v Solní ulici. O něco bližší Křimice totiž nejsou pro skvrňanské v ideální dopravní obslužnosti. Jenže hlavní pošta je pro řadu klientů ze Zadních Skvrňan dál, než Českou poštou stanovená hranice tří kilometrů. „Tady to „kružítko“ vedení České pošty úplně nezafungovalo, A co se týká parkování v této oblasti, tak to je také tragické. Zaváděli bychom navíc dopravu do centra města. Doufám tedy, že skvrňanskou poštu zachováme, i z hlediska dopravní obslužnosti by to bylo logické,“ upozorňuje starosta.

Další možnosti, jak poštu na Skvrňanech zachovat, se nabízí v podobě již zmíněného modelu Pošta Partner nebo ve formě finančního příspěvku na provoz této pobočky. „Za mě je to ale krajní možnost. Tato situace měla být hlavně řešena úplně obráceně. To znamená, nejdřív se nám měla Česká pošta ozvat a mohli jsme tyto možnosti začít zvažovat a řešit. Teď jsme v časovém presu, protože v podstatě máme měsíc na to tuto záležitost vyřešit. A co se týká například převzetí budovy, nebo toho, kde najít peníze v rozpočtu, tak vzhledem k tomu, jakými orgány města musí tyto záležitosti projít, je to šibeniční termín. Já věřím tomu, že se povede dojednat zachování pošty bez těchto potřeb a pokud ne, tak že dostaneme alespoň více času na to, abychom nějaké řešení našli,“ doufá starosta David Procházka. Jednání se zástupci České pošty by mělo proběhnout v příštím týdnu.

Obvod zřídil i speciální e-mailovou adresu rusenipostMO3@plzen.eu. Na tu už přišlo téměř 160 e-mailů, některé za větší skupinu lidí. „Sama jsem seniorka, bydlím 53 let v předních Skvrňanech a uvedenou poštu už téměř nepotřebuji. Ale mám dost známých, kteří ji využívají i několikrát měsíčně, protože si nerozumí s moderními technologiemi a vyhovuje jim přímý styk s poštou. Proto si ani nedovedu představit, že v tomto sídlišti plném seniorů a nyní i mladých rodin bude tato pošta zrušena a doufám, že k tomu nedojde,“ napsala například jedna z obyvatelek Skvrňan Alena F.

Rušení poboček se nelíbí ani prvnímu obvodu, kde by lidé měli přijít o poštu v Brněnské ulici na Vinicích a v Kaznějovské ulici v Bolevci. Obyvatel obvodu se dotkne i uzavření pobočky v Globusu, kterou řada z nich využívá v rámci svých nákupů. Po plánované reorganizaci zůstane v obvodu pouze jedna pobočka pošty, konkrétně Pošta 23 v obchodním domě Družba v aleji Svobody. „Přijde mi to velice zvláštní. Vždyť náš obvod má téměř padesát tisíc obyvatel. Tahle změna nikoho nepotěší,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma.

„Nevím, podle jakého klíče byly vybrány pobočky ke zrušení, a nastalá situace nás mrzí. S poštou chceme ještě nadále jednat,“ dodala po zveřejnění seznamu starostka obvodu Ivana Bubeníčková.