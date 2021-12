Provozovatelům adventních trhů vláda minulý týden zasadila ránu, když je ze dne na den kvůli špatné epidemické situaci zrušila. Například město Most se rozhodlo pokračovat, trhy pouze přejmenovalo na farmářské.

„Touto cestou my nechceme jít. Porušili bychom smlouvu, ve které máme jasně dáno, že trhy se jmenují adventní. Přejmenování by bylo složité a trvalo by několik týdnů,“ upozornil organizátor s tím, že se plzeňští prodejci domlouvají s trhovci z Českých Budějovic či Chebu a usilují o to, aby je vláda opět otevřela. „Ta vůle tady ale bohužel není. Zastání nečekáme ani od nové vlády, protože nakažených stále přibývá. Spíše bych řekl, že za chvíli zavřou všechno.“

Strohschneider uvedl, že nálada je mezi trhovci ponurá. „Ze situace jsme špatní, vznikly nám obrovské škody. Jednali jsme o tom s ministrem Havlíčkem, který nám slíbil kompenzace,“ popsal organizátor.

Předzahrádka, vnitroblok i facebooková skupina. Lidé nabízí pomoc trhovcům

Zároveň však dodal, že vláda sice kompenzacemi zaplatí trhovcům náklady, na ušlý zisk ale nepamatuje. „Někteří prodejci strávili přípravou několik měsíců. Z toho, co si měli na trzích vydělat, by žili přes zimu a pak by se připravovali na jarní sezónu. Někoho vyšel materiál třeba na 50 tisíc, prodejem by si ale vydělal několikanásobně více,“ argumentoval Strohschneider s tím, že kompenzace nemůže nahradit prodej. „Jsme si navíc vědomi toho, že finanční pomoc zatíží státní kasu. Nevíme ani, co tato situace s některými trhovci udělá příští rok. Některé to může úplně odradit,“ uzavřel.

V Klatovech mají adventní trhy začít 12. prosince. Připraven je bohatý program s vystoupeními a koncerty. Zda se jich lidé dočkají a v jaké míře, ještě není jasné. „Hledáme rozumnou a schůdnou cestu, abychom v nějaké míře předvánoční trhy udrželi,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že o podobě trhů stále jednají.