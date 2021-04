Už kolem osmé hodiny se na trzích, jež provázely restrikce v podobě povinnosti mít nasazený respirátor nebo zákazu ochutnávek, tvořily fronty. Do Plzně přijel například Stanislav Krutina, který má v Dílech na Domažlicku ekofarmu. U stánku nabízel čerstvé pstruhy. Během hodiny prodal veškeré zboží, což bylo čtyřicet kilogramů ryb. „Asi jsme to trochu podcenili. Začali jsme v půl osmé a teď už nemáme vůbec nic. Loni jsme třeba deset kilo přivezli zpátky domů, ale dneska padl rekord,“ řekl Krutina a přitom podával posledního pstruha Romanu Chramostovi. „Chodíme sem pravidelně. Dneska jsem pořídil kromě ryby ještě jogurty, uzeniny, sýry i chléb,“ vyjmenoval.

Desítky lidí čekaly před krámkem řezníka Arnošta Dvořáka z Bělé nad Radbuzou. Mezi nejoblíbenější zboží patřily klobásy, uzené, sekaná či paštiky. „Jsem spokojený. Lidé chodí hodně. Kolegové si mě dobírají, že tady vytvářím fronty,“ smál se Dvořák. Ten má ve Kdyni řeznictví a rád jezdí právě na farmářské trhy, ve čtvrtek se chystá do Tachova. Mezi jeho stálé zákazníky patří třeba Petr Jandík, jenž si v sobotu ráno koupil vepřové maso ve vlastní šťávě. „Když je možnost, vždycky se u pana Dvořáka zastavím. Výrobky od něj mi moc chutnají,“ ocenil.

Na speciality lákali manželé Jiří a Jiřina Studničkovi, kteří mají ve Strážově u Janovic nad Úhlavou šnečí farmu. Příchozí si u nich mohli koupit šnečí paštiku, ragú, játra, kaviár nebo šneky po burgundsku. S podnikáním, jemuž se věnují ve svém volnu, začali před sedmi lety. Šneky mimo jiné dodávají do restaurací s michellinskou hvězdou, a to do Německa, Rakouska či Švýcarska. „Teď je to katastrofa, protože jsou podniky zavřené. Snad už se situace co nejdříve zlepší,“ přeje si Jiří Studnička, jenž loni sklidil 450 kilogramů afrického šneka jedlého.

V obrat k lepšímu doufá rovněž Dana Králová, jež v Plzni založila ekologickou květinovou farmu Květobýl. „Nevěsty dost odříkaly zakázky nebo je různě posouvaly, takže jsme to finančně pocítili. Nicméně teď už to snad vypadá nadějně. Jsme rádi, že jsme mohli na trhy vyrazit. Už jsme se moc těšili. Vyšlo to akorát, protože máme vykvetlé jarní kytky,“ uvedla podnikatelka. Aby se dostala více do povědomí a blíž k zákazníkům, začala nově dodávat zboží do nedávno otevřené kavárny Kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Příchozí si tady, zatím pouze u výdejního okénka, mohou pořídit pugét z lokálních květin.