Některé z nich ale trápí nižší návštěvnost. „Těžko říct, čemu to přičíst – jestli covidu nebo špatnému počasí. Každopádně návštěvnost je mnohem slabší než v uplynulých letech, takže prodej je zatím slabý. Ale jsem šťastná, že tu mohu být a těším se na víkend, který by to mohl zvednout. Stále věřím, že lidé si nás po všech těch nucených uzavřeních opět najdou a přijdou nás podpořit,“ řekla trhovkyně Ilona Karbusová, která na trzích pravidelně prodává ručně dělané šperky a další zboží. Zakoupit si je u ní možné také pletené pomlázky, které vyrábí spolu s rodinou nebo ručně malované, dřevěné kraslice. Ty jsou podle Karbusové všechny dovezené z Ukrajiny, kde se jejich výrobě už řadu let věnují celé rodiny na vesnicích.