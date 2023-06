Oblíbený trh keramických výrobků v Horní Bříze si nenechaly ujít stovky návštěvníků. Největší zájem byl jako každý rok o výrobky studentů keramické školy, u jejichž stánku se hned po otevření vytvořila dlouhá fronta.

Oblíbený trh keramických výrobků v Horní Bříze si nenechaly ujít stovky návštěvníků | Video: Deník/Pavel Bouda

„Keramický trh se tu koná už popatnácté a vždycky tady máme nával. Za prvé jsou to netradiční originální výrobky a za druhé u studentské práce je zákonem daná cena, tak to lidi taky přitahuje. Své výrobky zde mají studenti naší keramické školy ze dvou oborů. Jeden je tříletý obor keramik a druhý čtyřletý maturitní, to je umělecký keramik,“ říká Marcela Vokáčová, která už 36 let učí technologii na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni s pracovištěm v Horní Bříze.

U stánku se studentskými výrobky navíc ukazovala četným zájemcům práci na hrnčířském kruhu. Její umění obdivovaly i Jarmila a Jana, které přijely na trh do Horní Břízy ze Stoda. „Jsme tady poprvé, protože nás sem pozval syn se snachou, kteří tady bydlí. Zaujalo nás to tady. A líbí se nám i exponáty, protože máme rády keramiku. Tady ve stánku jsme si koupily ozdobu na zahradu,“ říká dvaasedmdesátiletá Jarmila.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„A když budeme mít za rok čas, zase se sem přijedeme podívat,“ dodává její dcera Jana.