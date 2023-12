Dobrou zprávou je, že vánoční stromky v letošním roce koupíte za stejnou cenu jako loni. Alespoň to hlásí všichni oslovení prodejci stromků v Plzni a okolí. A shodují se i v tom, kterým stromkům dávají lidé přednost. Potvrzuje se tak trend posledních let, kdy klasické české dřeviny jako je smrk stříbrný nebo borovice ustupují stále oblíbenější jedli kavkazské.

„Stromky prodávám už hodně let a můžu potvrdit, že se vkus zákazníků postupně mění. Dříve to bylo tak půl na půl, ale teď je osmdesát procent prodaných stromků jedle kavkazská. Dovážíme ji z Dánska, kde se pěstuje. S cenou jsme zůstali na stejné úrovni jako v loňském roce, pouze u těch největších stromů jsme ji zvedli přibližně o deset procent. Stejně se ale ty větší nyní víc prodávají, to se také oproti dřívějšku změnilo. Asi mají teď lidi větší byty,“ říká s úsměvem prodejce Jiří Dušek před nákupním centrem Olympia. Kavkazskou jedli Bordmann tu pořídíte od 529 korun, smrk stříbrný pak za 539 korun a borovici za 599 korun.

Podobné zkušenosti mají i v oblíbené plzeňské prodejně Bolevecké květiny na křižovatce ulic Plaská a Okounová.

„Ceny držíme stejné jako loni, lidi ale koukají spíše na to, jak stromek vypadá a cena nerozhoduje. Záleží spíše na výšce, kvalitě a souměrnosti. Hodně se prodává kavkazská jedle, kterou pěstujeme u nás na plantážích na Šumavě, ale i borovice. Smrky už se prodávají oproti dřívějšku méně,“ potvrzuje majitelka prodejny Alena Strnadová. Jedli kavkazskou zde prodávají od 599 korun, borovice černou od 399 korun.

Ceny stromků neměnili ani prodejci z okolí Plzně. V Přešticích tak koupíte kavkazskou jedli od 549 korun, borovici černou od 499 korun a smrk od 399 korun.

„Lidé většinou chtějí jedli nebo borovici střední výšky, ale obecně starší lidé chtějí spíše menší, mladší raději velké. Ale je to individuální, podle toho, kolik místa mají k dispozici. Já sám mám doma jedli, s umělým stromkem už mě doma vyhnali, protože máme vnoučata a ty chtějí živý stromek,“ směje se přeštický prodejce Pavel.

I když se ceny vánočních stromků letos nezměnily, pro mnohé lidi je stále vysoká. Ale i ti mají šanci pořídit si levnější stromek. „Jsou dva druhy zákazníků. Jedni cenu neřeší a pro ty druhé děláme různé akce. Vyhlásíme třeba akci na jedle, které nejsou v jedničkové kvalitě a je možné je pak pořídit třeba za 339 korun do metru a půl, kdežto běžná stojí třeba 500 korun,“ vysvětluje Jiří Dušek.

Že zájem o levné stromky je mezi Plzeňany velký, potvrzuje i rychle vyprodaná zásoba stromků z plzeňského městského lesa, které město prodávalo v areálu městských sádek u rybníku Košinář. Borovice lesní a smrk ve standard kvalitě se tu prodávaly za 250 korun a výběr za 350 korun. Několik dnů po zahájení prodeje 2. prosince už bylo vyprodáno.

Většina prodejců říká, že svoji letošní produkci stromků prodá, ale pokud jim přece jen nějaké zbydou, každý má na jejich likvidaci jiný recept.

„Obvykle je pak dáváme někomu, kdo má nějakou zvěř, takže poslouží jako krmení,“ říká Pavel z Přeštic.

„Jednou jsme je vezli do zoologické zahrady, ale to tam pak nesmí být zbytky sítí nebo jakéhokoliv označení. Jinak raději jezdíme do sběrného dvora,“ říká Alena Strnadová.

„Zbytky většinou štěpkujeme. Já sám si pak vyberu také z toho, co tu zbyde. Třeba stromek s ulomenou špičkou, spravím to drátem a i takový stromek mně ještě udělá dobrou službu,“ uzavírá Roman Dušek.