Máte obavy ze současné situace? Bojujete se strachem, co všechno přijde? Bojíte se o sebe nebo své blízké? Plzeňský biskup Tomáš Holub nabízí obyvatelům Plzeňského kraje, že jim bude naslouchat a hovořit s nimi.

Plzeňský biskup Tomáš Holub | Foto: Deník / Veronika Zimová

„Řada lidí je v karanténě, nemohou se stýkat s blízkými, mají o ně strach, mnozí nemohou pracovat. Rád bych nabídl pomoc a naslouchal těm, kteří prožívají něco těžkého a potřebují se o to s někým podělit,“ říká plzeňský biskup Tomáš Holub. Lidé mohou volat na telefonní číslo 733 147 777. Na příjmu je biskup od pondělí do soboty od 11 do 13 hodin. Napsat můžete třeba i SMS. Linka pro věřící i nevěřící bude v provozu do Velikonoc.