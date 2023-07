Tramvajovou trať na Klatovské v Plzni čeká v srpnu oprava dalšího úseku

V úterý 1. srpna začne v Plzni oprava tramvajové trati na Klatovské třídě, a to v úseku od Alešovy do Mánesovy ulice. Potrvá do 31. srpna a dotkne se hlavně cestujících městskou hromadnou dopravou.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Filip Nekola