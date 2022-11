S nostalgií vzpomínají Plzeňané například na prodejnu s novinami, která stála do dubna letošního roku na náměstí Republiky dlouhých 122 let. Důvodem konce legendárního tabáku byl rapidní úbytek zákazníků. „Dřív jsem měl pět trafik po Plzni s dvanácti zaměstnanci. To se po čase zredukovalo na jednu prodejnu na náměstí, kde jsem byl sám. Je to tu mrtvé. Začalo to tím, když se v roce 2007 otevřela Plaza. Okamžitě bylo znát, že se centrum vylidňuje a že se zákaznici přesunuli tam,“ uvedl Jiří Mašek, bývalý majitel Orin Tabáku na náměstí v Plzni.