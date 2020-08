Už poosmadvacáté oživí v srpnu Plzeň oblíbený pouliční festival. Letos poprvé v režii Agentury Nashledanou, která se rozhodla jej vrátit zpět ke kořenům z devadesátých let. Od 21. do 29. srpna se tak nejen na třech scénách v ulicích představí ve třech žánrových blocích Festivalu na ulici hlavně regionální kapely. „Naše koncepce je jednoduchá - chceme vrátit festival Plzeňanům,“ říká šéf agentury Lukáš Krásný, známý také ze skupiny Semtex.

Oproti předchozím ročníkům se razantně změnila dramaturgie. Co vás k tomu vedlo?

Naším cílem je vrátit festival k jeho kořenům, s tím jsme do toho šli. Program budeme skládat hlavně z plzeňských účinkujících tak, jako kdysi festival začínal. Kapely tedy dostanou možnost se zdarma představit ve veřejném prostoru a divák na oplátku možnost se s nimi seznámit. Přijde se podívat na kapelu, kterou třeba nebude vůbec znát, zaujme ho a příště na ni přijde znovu už někam jinam. Byl bych rád, kdyby na tom vyrostly další kapely, jako se to povedlo Semtexu. A jistý návrat zpět značí i jméno festivalu, každý, kdo pamatuje první ročníky, si to jistě dokáže spojit.

Máte nějaký svůj tip, která z plzeňských skupin by mohla zaujmout širší okruh posluchačů?

Nerad bych vypichoval jednotlivé kapely. Myslím si, že každá si najde své posluchače, a že stojí za to vidět všechny koncerty.

Na festivalu se představí také několik speciálních projekt. Můžete některé z nich přiblížit?

Zajímavý bude určitě projekt „Můj táta Dědek“ Michala Šindeláře, který bude narvaný spoustou známých hostů a měla by jej natáčet i Česká televize. Za pozornost určitě stojí i večer věnovaný oslavám 100 let trampské hudby, která se na náměstí zrovna moc nehraje. Navíc jedna z jejích největších legend Béďa Šedifka Röhrich žije v Plzni a bude slavit 85. narozeniny a jeho syn Michal má letos šedesátiny. Plzeň byla navíc s trampskou písní spojená díky Portě a i do budoucna bychom se k tomuto tématu chtěli vracet. A třeba sem přitáhnout některé kapely z Porty, které ještě hrají.

Asi všechny kulturní akce se potýkají s problémy kvůli koronaviru. Změnily se nějak i vaše plány?

Časový plán se nezměnil, ale původně jsme měli naplánováno víc známějších kapel. I tak však věříme tomu, že i v téhle podobě bude festival úspěšný.

Zasáhlo vás nějak tohle období po finanční stránce?

To nás zasáhlo dost, hodně sponzorů nám vypadlo. Měli jsme připravenou řadu firem, které s námi chtěly spolupracovat, ale dnes si to nechtějí nebo nemohou dovolit. Musejí být opatrné, aby třeba vůbec přežily.

Stále platí i omezení, která se týkají počtu lidí a podobně. Jak se s tím hodláte vypořádat?

Momentálně jsou akce omezeny na 1000 lidí v jednom sektoru, takže i v tomhle nám možná trochu náš program pomůže, protože teď ani nemá smysl lákat kapelu, na kterou přijde několik tisícovek lidí. Řešení, jak se s těmito nařízeními vyrovnat, máme připravená, ale situace se pořád vyvíjí. Pořadatelé kulturních akcí stále nemají nic jistého, nemohou se spoléhat vůbec na nic a musejí být připraveni na jakoukoli variantu. Jsme v kontaktu s bezpečnostním štábem města Plzně a jednáme o technických řešeních, aby vše vyhovovalo situaci, která bude v srpnu aktuální.