Spolek Náš Touškov se rozhodl za pomoci sbírky zvon doplnit a vyhlásil veřejnou sbírku. Nakonec se mezi místními a dalšími příznivci města vybralo potřebných 700 tisíc korun.

"Bylo to úžasné, pomohli nám lidé nejen od nás, ale také z okolních obcí, nebo také farníci, bývalí rodáci a další lidé. A pak přišel ten velký den. Na příjezd zvonu do kostela se přišly podívat stovky lidí a my ten den udělali souběžně Slavnosti chleba, který se pekl ve staré farní peci. Byla tu krásná atmosféra, všechny bochníky rychle zmizely, totéž mohu říci o buchtách. Příjezd zvonu byl plný emocí, nechyběly ani slzy dojetí a bouřlivé potlesky," popsala oslavy Kateřina Duchková, manažerka projektu a aktivní členka výboru spolku Náš Touškov.

Zvon sv. Benedikta váží 870 kg a je naladěn na fis 1. Spodní průměr měří 120 cm a vysoký je stejně. Na jeho plášti je vyobrazen sv. Benedikt, historický znak Města Touškova a obcí Čeminy, Bdeněves a Myslinka.

Dále ho zdobí znak spolku, TJ Sokola a hasičů. Součástí jsou také nápisy 33 jmen dárců, kteří na zvon přispěli minimální částkou 10 tisíc korun.

Nový zvon se stane druhým největším ve zvonici. Ve věži kostela byly původně čtyři zvony. Dnes jsou slyšet tóny jen ze dvou, a to ze zvonu Nejsvětější Spasitel, který je největší a váží 3 330 kg. Dochoval se také sv. Jan Křtitel o váze 336 kg.

Prázdné místo zůstalo po zvonu Panna Marie. Vážil 93,5 kg a po zrekvírování z něj zbylo pouze jeho srdce.

"My teď nejdříve musíme dokončit usazení přivezeného zvonu, aby už mohl sloužit svému účelu. No, a samozřejmě zvažujeme, zda by mohla sbírka pokračovat dále. Ale nejdříve musíme ještě získat peníze na opravu největšího zvonu Nejsvětějšího Spasitele, protože je v havarijním stavu. Každým dnem hrozí, že pukne. Jakmile tedy začneme zvonit Benediktem, Spasitel se na dlouho odmlčí. Teď nemohu zatím říci, zda dojde k opravě Spasitele, nebo raději doplníme poslední chybějící zvon Panny Marie. To rozhodne čas," řekla Kateřina Duchková.

Martina Sihelská