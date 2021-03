Deník na návštěvěZdroj: Deník

Kácení vysokých topolů, které zdobily břeh řeky Radbuzy v lokalitě U Ježíška, začalo před několika dny. Podle starosty druhého plzeňského obvodu Lumíra Aschenbrennera byl tento krok nevyhnutelný. „Důležité je, aby občané věděli, že topoly nekácíme proto, že se nám už nelíbily, ale proto, že to bylo nutné. Přistoupili jsme k tomu mimo jiné z důvodu špatného zdravotního stavu stromů. Samozřejmě že nikdo nechce, aby se kácely stromy, kolem kterých člověk denně chodí na procházky. Já v místě bydlím - byl bych blázen, kdybych měl zájem na tom, aby šly k zemi topoly, kolem kterých procházím celý život,“ zhodnotil Aschenbrenner.

V březnu proběhne kácení podstatné části topolů. Následně dojde k výsadbě nových stromů, které se do lokality více hodí. „U topolů jsem se doslechl, že se do měst nehodí vůbec. Myšlenka na jejich vysázení ve městech se objevila za minulého režimu," řekl dále starosta. Místní obyvatele jejich kácení mrzí. „Kolem topolů běhám skoro každý den, bez nich to bude smutnější. Pokud je ale důvodem jejich špatný zdravotní stav, musí jít mé pocity stranou," řekla místní obyvatelka Jitka Mášková.

Obvod uvažoval i o tom, že by se stromy kácely postupně, aby to pro místní nebyl takový šok. „Pak se ale zjistilo, že by celá akce byla jednak dražší a také by se vše zbytečně časově protáhlo, tuto možnost jsme proto zavrhli,“ dodal Aschenbrenner.