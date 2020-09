Topná sezona začala. Kominíci a prodejci uhlí mají plné ruce práce. I přesto, že je kominíků dostatek, lidé si na vyčištění spalinových cest mohou počkat třeba i dva měsíce. Kominíci zároveň varují, že je potřeba komíny čistit pravidelně, v případě jejich zadehtování totiž reálně hrozí požár nemovitosti nebo otrava lidí spalinami.

Podle cechmistra kominíků v Plzeňském kraji Zdeňka Řáhy sice letošní sezóna množstvím zakázek ve srovnání s předchozími lety nijak nevybočuje, nicméně je potřeba se na prohlídku a vyčištění komína objednat včas. „Pokud se nejedná o stálé zákazníky, počkají si lidé třeba čtrnáct dní nebo také dva měsíce. Práce máme v současné době stále hodně,“ reagoval Řáha na dotaz Deníku.

Nejvhodnější tedy je si kominíka zavolat již před začátkem topné sezony. „Nejlepší doba na objednávku je proto v období jara a léta. Je ale ještě třeba mít na paměti i to, že při čištění a kontrole může kominík zjistit nějaké nedostatky, které bude třeba opravit. A na to je taky třeba mít nějakou časovou rezervu,“ upozornil prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön s tím, že i přestože tuto skutečnost společenstvo opakuje každým rokem, bývají kominíci nejvytíženější vždy až po začátku topné sezony. „V případě nevyčištění či vadné spalinové cesty může dojít jednak k ohrožení požární bezpečnosti stavby a jednak k ohrožení zdraví osob únikem spalin do obytných prostor. I proto jsou čištění a kontrola všech spalinových cest ze zákona o požární ochraně povinné a kominíci spalinové cesty nejen čistí, ale kontrolují i jejich bezpečnost,“ varoval prezident.

Na podzim se nezastaví ani prodejci uhlí. Spolumajitel společnosti Paliva Hroch Burian Michal Hroch hodnotí letošek stejně jako roky uplynulé. „S nástupem podzimu máme vždy hodně zakázek. Lidé si na uhlí počkají zhruba týden, což ale není nic výjimečného. Je to dáno létem, kdy lidé paliva spíše nenakupují,“ řekl Hroch.

Podle vedoucího skladu firmy Paliva Čermák rozvezou aktuálně řidiči desítky tun uhlí denně. „Jezdíme hodně, je to zřejmě také tím, že lidé letos na jaře během první vlny koronaviru nakupovali méně,“ uvedl vedoucí.

V Plzeňském kraji funguje dle údajů od krajského úřadu zhruba 40 tisíc starých kotlů. „Některé z nich mohou ale být již nefunkční. V rámci kotlíkových dotací jsme jich vyměnili asi 7 tisíc,“ informo-val vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.