Právě pro vás jsme se pokusili vybrat to nejzajímavější, nejoriginálnější a zároveň nejdostupnější, co letos nabízí město Plzeň.

Tip č.1 Ve znamení zlatých kašen

V informačních centrech VISIT Plzeň je novinkou kolekce plzeňských dárkových předmětů nazvaná Kašny ze zlata. Trička, tašky, hřejivé mikiny i zimní čepice s motivem zlatých plzeňských kašen určitě udělají radost stejně jako oblíbené tradiční dřevěné loutky Spejbla a Hurvínka nebo designový porcelán s plzeňskými motivy. Oblíbené jsou i zážitkové dárky jako poukazy na komentované prohlídky katedrály sv. Bartoloměje, Velké synagogy nebo Loosových interiérů.

„Dalším tipem od nás je široká nabídka zvýhodněných pobytových balíčků v rámci akce Plzeňské hotelové noci, kterou jsme připravili ve spolupráci s místními ubytovateli na tři zimní víkendy. Jako bonus jsou součástí balíčku komentované prohlídky a vstupenky do muzeí a galerií zdarma“, doplňuje Zuzana Koubíková, ředitelka městské příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS.

Tip č. 2 V zajetí historie

Knihy z nakladatelství Starý most jsou už mnoho let zárukou kvalitního počtení. Připomínají totiž zajímavou formou doby minulé, především z Plzeňska a Šumavy. „Mezi naše nejprodávanější tituly o Plzni patří třeba Plzeňsko-český slovník, který se dočkal druhého vydání v novém kabátě,“ říká Zdeněk Hůrka z nakladatelství Starý most.

Nádrž na Vinicích je dokončena. Přispěla i k unikátnímu archeologickému objevu

Z mnoha dalších titulů udělá radost pod stromečkem určitě i kniha Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa s devadesátkou zajímavých soudních deliktů, které se v období mocnářství, první republiky, německé okupace i začátků socialismu odehrály v západním pohraničí. Kniha je bohatě doplněna originálními snímky a plánky z tehdejších vyšetřovacích spisů.

Tip č. 3 Celý rok mezi zvířaty

Chcete na vlastní oči vidět, jak žijí zvířata v různých ročních obdobích? Ideálním a nejoblíbenějším dárkem je celoroční permanentní vstupenka do plzeňské Zoologické a botanické zahrady „Ta je osobní, nepřenosná a držitel ji může využít klidně každý den její roční platnosti,“ dodává tiskový mluvčí ZOO Plzeň Martin Vobruba. Můžete ale věnovat i dárkový poukaz i certifikát adopce vybraného zvířete.

Tip č. 4 V kouzelném světě fyziky

Kdo nebyl ještě v plzeňské Techmánii, měl by to co nejdříve napravit. Děti i dospělí tady mohou experimentovat a poznávat, jak funguje svět kolem nás a nakonec zjistit, že třeba i fyzika může být dobrodružství a že film je zase věda. „Roční permanentka, osobní i rodinná, zahrnuje neomezený počet vstupů do Techmanie včetně projekcí ve 3D Planetáriu a 3D Cinema.“ říká Kateřina Chábová, manažerka Techmania Science Center.

Tip č. 5 Zážitek na celý život

Dárkové poukazy na vyhlídkové lety, parašutistické kurzy a tandemové seskoky jsou stálicí na seznamu nejoblíbenějších adrenalinových dárků. „Především o tandemové seskoky a parašutistické kurzy zakončené třemi samostatnými seskoky je stále větší zájem,“ potvrzuje Jan Bečka, předseda Aeroklubu Plzeň Bory.

Známý plzeňský sportovec napsal za mřížemi knihu o dobrodružné cestě oceánem

Tip č. 6 Originál z Plzně

Klasika mezi typickými plzeňskými dárky. I v nabídce Plzeňského Prazdroje lze letos najít zajímavé tipy. Ať už je to vánoční dárkové balení zlatavého moku, pivem naplněný dřevěný vysmolený soudek nebo originální sklenice různých velikostí s vygravírovaným jménem obdarovaného nebo s věnováním. Radost určitě udělá dárkový poukaz na Školu čepování.

Tip č. 7 Vstupenka do světa pivních chutí

Sada 5 různých druhů piv ze stálé nabídky pivovaru Proud. V nabídce je i komentovaná prohlídka pivovaru, kde se prolíná současnost s minulostí. Proud totiž sídlí v bývalé elektrocentrále plzeňského pivovaru, návštěvníci tak uvidí nejen moderní provoz, ale také místa spojená s původními energetickými a vodními zdroji, které kdysi využíval Prazdroj.