TOP 5 vánočních dárků pro Plzeňáky podle Deníku

Móda ve znamení zlatých kašen

Pro originální vánoční dárky z Plzně z nejnovějších kolekcí suvenýrů se můžete vydat do infocenter Visit Plzeň. Děti bezpochyby potěší trička nebo zdravé lahve s motivy velblouda, dinosaura a katedrály. Exkluzivní jsou suvenýry z řady Plzeň by Akrobad s mozaikou ilustrací hlavních plzeňských symbolů nebo porcelán a textil z kolekce Kašny ze zlata. Vybírat můžete nejen na pobočkách vedle radnice a na Palubě Hamburk, ale také na e-shopu (eshop.visitplzen.eu). Do infocentra vedle radnice se od první neděle až do Štědrého dne můžete vydat také pro ježíšovská razítka, vánoční pohlednice a betlémy. Kromě suvenýrů a dárků z Plzně nabízí Turistické informační centrum Visit Plzeň také možnost zakoupit dárkové poukazy na komentované prohlídky do katedrály sv. Bartoloměje, Velké synagogy či Loosových interiérů. Kolem našich památek sice chodíme každý den, ale jen málokdo je zná opravdu dobře nebo se byl podívat například v podkroví katedrály či jedné z věží synagogy. Další ze zážitků, které je možné pořídit pod stromeček, je dárkový poukaz na zvýhodněný pobyt ve vybrané plzeňském hotelu doplněný o turistickou kartu plnou zážitků zdarma či s výraznou slevou. Plzeňské hotelové noci jsou ideální příležitost dopřát svým blízkým a přátelům zimní pobyt v Plzni. Kompletní přehled pobytových balíčků a doprovodného programu najdete na webu www.plzenskehotelovenoci.cz. K mání jsou také dárky pro pivaře v designu Pilsner Urquell. Ty a mnoho dalšího s pivní tématikou si ale můžete nakoupit i přímo v areálu plzeňského pivovaru.

Ledvinka s motivy plzeňských kasenZdroj: Visit Plzeň