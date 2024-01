Po více než dvouleté rekonstrukci se 5. ledna tohoto roku otevřela jedna z dominant města Plzně, budova Hlavního vlakového nádraží . Architektonicky cenná stavba prošla stavebními úpravami, které zlepší komfort pro cestující. Například prodej jízdenek se přesunul do nových pokladen do spodní haly pod schodiště. „Prostor má nad sebou skleněnou pochozí plochu, aby tam vnikalo denní světlo,“ vysvětluje Petr Toman, správce stavby Správy železnic. Obnovou prošla i vnitřní výzdoba nádraží, opravily se historické fresky a doplnily se repliky vitráží. Ve spodním prostoru zůstaly zachované i pečlivě zrestaurované sochy hutníka a železničáře, které zdobily halu v minulosti. Nová střecha získala svůj zelený odstín použitím měděné krytiny, naleptávané už při výrobě. Rekonstrukce nádražní budovy se vyšplhaly na 710 milionů korun.

Už v závěru minulého roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce městských lázní, jejichž budova chátrala desítky let. Nyní by do tří let měla získat novou funkci a změnit se na Kulturní centrum Plzeňského kraje. V nových prostorách vznikne nová galerie, společenský sál a prostory pro kulturní spolky a kluby. První bourací práce v areálu už začaly. „Na podzim by měl být vybrán dodavatel a předběžně v roce 2026 by mohla být celá revitalizace dokončena,“ přibližuje postup prací Libor Picka, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Podle návrhu architektky Evy Heyworth bude opravena stará budova lázní a dostavěny dvě nové budovy s novými prostory pro Západočeskou galerii. Za hlavním vchodem najdou návštěvníci prodej vstupenek, šatny a toalety, v prvním patře pak kavárnu s balkónem s výhledem na řeku. Společenský sál pro více než 500 diváků pak vznikne v hale původního bazénu. Náklady na celou rekonstrukci komplexu městských lázní jsou vyčísleny na 1 miliardu a 753 milionů korun.

Proměna městských lázní v Plzni začíná. Hotovo by mělo být do tří let

Velká rekonstrukce za stovky milionů korun čeká i kulturní dům Peklo, která začne rovněž v tomto roce. Kompletně se opraví objekt se společenským sálem a jeho zázemí tak, aby bylo možné sál opět využívat. Ten v době své největší slávy pojmul až 800 diváků. Nyní se v něm propadá strop, který drží dvě řady železných vzpěr. “Stabilita krovové konstrukce je z důvodu dlouhodobého zatékání v havarijním stavu a kdyby tu nebyly ty sloupy, tak bezprostředně hrozí zřícení stropu,” varuje Karel Zoch, vedoucí odboru památkové péče. Sál by měl být po rekonstrukci multifunkční, aby ulevil dnes přetížené Měšťanské besedě s tím, že prioritně by zde našla zázemí Plzeňská filharmonie.

1/47 Zdroj: Deník/Pavel BOUDA Kulturní dům Peklo v Plzni, únor 2023 2/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 3/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 4/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 5/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 6/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo. Jeho současný stav posuzuje skupina odborníků 7/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 8/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 9/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 10/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 11/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 12/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 13/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo, Jeho současný stav posuzuje skupina odborníků 14/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 15/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 16/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 17/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 18/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 19/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 20/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 21/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 22/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 23/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 24/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 25/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo. Jeho současný stav prověřuje skupina odborníků 26/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 27/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 28/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 29/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 30/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 31/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 32/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 33/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 34/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 35/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 36/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 37/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 38/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 39/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 40/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 41/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 42/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 43/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 44/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 45/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 46/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav 47/47 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Kulturní dům Peklo a jeho současný stav

Milovníky cyklistiky potěší nová cyklostezka po tělese zrušené železnice. Po ní se bude možné projet už v létě tohoto roku. Z někdejší dvoukolejné dráhy nechala Správa železnic odstranit koleje i pražce a na ponechaném štěrkovém loži vznikne mezi Bukovcem na okraji Plzně a Chrástem tři a půl metru široká a zhruba pět kilometrů dlouhá asfaltová cesta. Realizuje ji Plzeňský kraj. „Bude stát 36 milionů, přičemž osmdesát procent nákladů pokryje unijní dotace,“ říká Pavel Čížek, krajský náměstek pro dopravu.

Další necelé tři kilometry mezi Bukovcem a čtvrtí Doubravka přidá město Plzeň, v návrhu rozpočtu má na něj město vyčleněno patnáct milionů korun. Na rozdíl od krajského bude tento úsek vedený ve dvou stopách – jedna bude pro cyklisty, druhá pro pěší.

Peklo, kruháč u Makra nebo DEPO2015. Plzeň schválila rozpočet na rok 2024

Motoristy čeká pro změnu přestavba kruhového objezdu U Makra, který nezvládá nápor aut, jež na něj přivádí Západní okruh. Práce začnou ve druhé polovině letošního roku. „Úpravou vznikne světelně řízená turbookružní křižovatka se třemi částečně stavebně oddělenými pruhy,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy. Přestavba se uskuteční ve dvou navazujících etapách, kdy se uzavře vždy jedna polovina objezdu. „Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy,“ vysvětluje Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň. Na konci tohoto roku budou probíhat poměrně komplikované, ale nutné přeložky inženýrských sítí a první stavební práce. Finální podobu dostane křižovatka v roce 2025 a přijde zhruba na 150 milionů korun. Z toho 80 miliony se na ní bude podílet město, 60 milionů dá ŘSD a zbytek kraj, který byl investorem obchvatu.