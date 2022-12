Mezi herci plzeňského Divadla J. K. Tyla nominovanými na letošní Cenu Thálie je šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský, který porotu zaujal jako profesor Henry Higgins v klasickém muzikálu My Fair Lady.Zdroj: Martina Root

Lumír Olšovský

Šéf muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

Plzeňskou muzikálovou scénu posunul Lumír Olšový mezi nejlepší v republice. A uspěl i individuálně. V říjnu získal divadelní cenu Thálie za ztvárnění role profesora lingvistiky Higginse v klasickém muzikálu My Fair Lady, který uvedlo plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Olšovský si tak došel pro svou druhou Thálii, první získal v roce 2001. „Ta cena samozřejmě není jen moje. Když se na ni podívám, tohle ucho, to je Němec, Režná, Topinková, celý bláznivý muzikálový soubor. Ucho z druhé strany, to je maminka, tatínek, jak mě za něj tahali, aby ze mě něco bylo. Podstavec, to je jasný základ – Misař, Krejča, Novotný, můj ředitel, moje náměstkyně a další. A tahle noha, to je moje podpora. Sněmovna to sice nechce pořád povolit, ale já to prostě budu říkat, protože po jednadvaceti letech na to mám nárok – to je můj manžel. A ten ksicht, to budu já,“ snažil se na jevišti nezapomenout na nikoho ze svého okolí evidentně dojatý Olšovský. Muzikál chce v Plzni dál posouvat, příští rok tu bude režírovat Jesus Christ Superstar. „Když na muzikál, tak do Plzně,“ vzkazuje divákům.